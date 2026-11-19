Linas Agro Group AB gab am 18.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Linas Agro Group AB 0,120 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,69 Prozent auf 420,4 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 394,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at