Linc informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Linc hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Linc ein EPS von 1,47 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,29 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Linc 1,22 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at