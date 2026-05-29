Linc vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Linc gab am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1,76 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Linc noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Milliarden INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,50 INR. Im Vorjahr waren 6,40 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,59 Prozent auf 5,43 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at