Lincoln Educational Services CorpShs Aktie

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WKN: A0ER24 / ISIN: US5335351004

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11.11.2026 11:51:38

Lincoln Educational Services: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 9, 2026, Lincoln Educational Services (NASDAQ:LINC) raised its full-year revenue outlook to between $600 million and $605 million following an 11% increase in its average student population. The vocational post-secondary education provider is translating higher enrollment into expanding operating margins while opening lower-cost facilities to serve high-demand trades. Three things management said stand out.

Lincoln Educational Services generated a 14.2% increase in student starts -- the number of new students beginning classes -- during the third quarter by improving marketing lead conversion rates to offset higher digital customer acquisition costs.

The vocational training provider is deploying a specialized focus campus model in Suitland, Maryland, targeting data center technicians to reduce initial capital expenditures -- funds used to acquire or upgrade physical assets -- from $25 million for traditional locations to $10 million. The facility is expected to generate $5 million in annual earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) once fully operational.

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