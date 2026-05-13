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13.05.2026 06:31:29
Lincoln Educational Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Lincoln Educational Services hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lincoln Educational Services 0,060 USD je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lincoln Educational Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 144,0 Millionen USD im Vergleich zu 117,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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