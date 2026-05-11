Lincoln Educational Services CorpShs Aktie
WKN: A0ER24 / ISIN: US5335351004
|
11.05.2026 14:07:28
Lincoln Educational Services Corp. Q1 Income Advances
(RTTNews) - Lincoln Educational Services Corp. (LINC) released a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $4.36 million, or $0.14 per share. This compares with $1.94 million, or $0.06 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 22.5% to $143.96 million from $117.51 million last year.
Lincoln Educational Services Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.36 Mln. vs. $1.94 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.06 last year. -Revenue: $143.96 Mln vs. $117.51 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lincoln Educational Services CorpShs
|
10.05.26
|Ausblick: Lincoln Educational Services präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Lincoln Educational Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.02.26
|Ausblick: Lincoln Educational Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Lincoln Educational Services CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lincoln Educational Services CorpShs
|50,21
|1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.