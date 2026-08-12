Lincoln Educational Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lincoln Educational Services stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lincoln Educational Services 0,050 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 142,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lincoln Educational Services 116,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at