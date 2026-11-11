Lincoln Educational Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Lincoln Educational Services hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 159,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 141,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at