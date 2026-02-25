Lincoln Educational Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lincoln Educational Services hat am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lincoln Educational Services ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Lincoln Educational Services mit einem Umsatz von insgesamt 142,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,69 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,640 USD gegenüber 0,320 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Lincoln Educational Services im vergangenen Geschäftsjahr 518,24 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lincoln Educational Services 440,06 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at