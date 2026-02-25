|
25.02.2026 06:31:29
Lincoln Educational Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Lincoln Educational Services hat am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lincoln Educational Services ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Lincoln Educational Services mit einem Umsatz von insgesamt 142,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,69 Prozent gesteigert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,640 USD gegenüber 0,320 USD im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite hat Lincoln Educational Services im vergangenen Geschäftsjahr 518,24 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lincoln Educational Services 440,06 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.