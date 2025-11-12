|
12.11.2025 06:31:28
Lincoln Educational Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Lincoln Educational Services präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lincoln Educational Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.
Lincoln Educational Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 141,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
