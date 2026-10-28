Lincoln Electric: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Lincoln Electric (NASDAQ:LECO) reported record sales and earnings, driven by mid-teens organic sales growth, which excludes acquisitions and foreign currency shifts. Demand is accelerating across key end markets as customer order rates push backlogs to new records. That operational momentum shows how effectively the business turns industrial expansion into durable financial returns.

Three things management said stand out.

Consolidated sales volume expanded 9% and outpaced price gains across all reportable segments and end markets. Industrial activity in the Americas and Asia Pacific continues to accelerate, driving mid-single-digit volume gains in welding consumables, which are the disposable filler metals used in welding operations.

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