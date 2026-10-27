Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
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27.10.2026 12:35:05
Lincoln Electric Holdings Inc. Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Lincoln Electric Holdings Inc. (LECO) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $144.346 million, or $2.63 per share. This compares with $122.628 million, or $2.21 per share, last year.
Excluding items, Lincoln Electric Holdings Inc. reported adjusted earnings of $163.633 million or $2.98 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.1% to $1.221 billion from $1.061 billion last year.
Lincoln Electric Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $144.346 Mln. vs. $122.628 Mln. last year. -EPS: $2.63 vs. $2.21 last year. -Revenue: $1.221 Bln vs. $1.061 Bln last year.
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