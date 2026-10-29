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29.10.2026 06:31:29
Lincoln Electric stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lincoln Electric hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,22 Milliarden USD – ein Plus von 15,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lincoln Electric 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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