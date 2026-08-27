Lincoln Gold Mining hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lincoln Gold Mining äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Lincoln Gold Mining vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at