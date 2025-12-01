Lincoln Gold Mining informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lincoln Gold Mining präsentierte am 28.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at