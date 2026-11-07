International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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07.11.2026 13:52:51
Lincoln International: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Lincoln International (NYSE:LCLN) announced record quarterly revenues of $293.7 million, up 57% year over year. The middle-market investment bank, which provides advisory services for mergers and acquisitions (buying and selling companies), is capturing larger transaction fees while expanding its recurring valuation business. That dual model broadens the firm's revenue base across market cycles. Three takeaways from management stand out for long-term investors.
Investment banking advisory revenues reached $239.9 million in the third quarter, driven by higher average transaction fees. Advising on larger, more complex corporate transactions enhances earnings power without relying solely on deal volume.
Valuations and opinions revenue rose 18% year over year to $53.8 million. Expanding private market assets and demand for frequent valuations create recurring fee streams that cushion advisory cyclicality.
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