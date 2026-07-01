International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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01.07.2026 16:18:00
Lincoln International jagt UBS einen Investment-Banking-Spezialisten ab
Der Investment-Banking-Berater rekrutiert einen Mann mit Grossbankenerfahrung für den Standort Zürich. Er reagiert damit auch auf die starke Entwicklung des Schweizer Geschäfts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Aktien in diesem Artikel
|International Public Partnerships Ltd
|1,42
|1,87%
|Lincoln International Inc Registered Shs -A-
|24,57
|0,33%
|UBS
|44,49
|1,76%
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