Lincoln National Aktie

Lincoln National für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859406 / ISIN: US5341871094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 12:37:59

Lincoln National Corp. Profit Retreats In Q4

(RTTNews) - Lincoln National Corp. (LNC) announced earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $745 million, or $3.80 per share. This compares with $1.675 billion, or $9.63 per share, last year.

Excluding items, Lincoln National Corp. reported adjusted earnings of $434 million or $2.21 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.8% to $4.922 billion from $5.063 billion last year.

Lincoln National Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $745 Mln. vs. $1.675 Bln. last year. -EPS: $3.80 vs. $9.63 last year. -Revenue: $4.922 Bln vs. $5.063 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lincoln National Corp.

mehr Nachrichten