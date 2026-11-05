Lincoln National Corp. Profit Rises In Q3

(RTTNews) - Lincoln National Corp. (LNC) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $1.332 billion, or $6.77 per share. This compares with $411 million, or $2.12 per share, last year.

Excluding items, Lincoln National Corp. reported adjusted earnings of $339 million or $1.72 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 20.3% to $5.481 billion from $4.555 billion last year.

Lincoln National Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.332 Bln. vs. $411 Mln. last year. -EPS: $6.77 vs. $2.12 last year. -Revenue: $5.481 Bln vs. $4.555 Bln last year.