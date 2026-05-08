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08.05.2026 06:31:29
Lindab International A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Lindab International A hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Lindab International A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,89 SEK je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lindab International A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,00 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 3,21 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,55 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3,01 Milliarden SEK geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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