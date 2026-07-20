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20.07.2026 06:31:29
Lindab International A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Lindab International A lud am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 1,77 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lindab International A noch ein Gewinn pro Aktie von 2,26 SEK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,63 Prozent auf 3,31 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,25 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2,01 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3,24 Milliarden SEK ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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