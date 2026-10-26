Lindab International A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lindab International A hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,42 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,19 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Lindab International A mit einem Umsatz von insgesamt 3,24 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 0,49 Prozent verringert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 2,36 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 3,24 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at