27.10.2025 06:31:29
Lindab International A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Lindab International A präsentierte in der am 24.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 5,19 SEK. Im letzten Jahr hatte Lindab International A einen Gewinn von 2,05 SEK je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 3,25 Milliarden SEK, gegenüber 3,35 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,84 Prozent präsentiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
