Lindab International A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lindab International A präsentierte in der am 24.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 5,19 SEK. Im letzten Jahr hatte Lindab International A einen Gewinn von 2,05 SEK je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 3,25 Milliarden SEK, gegenüber 3,35 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,84 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at