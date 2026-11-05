Lindblad Expeditions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lindblad Expeditions lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 269,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at