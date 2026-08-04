Lindblad Expeditions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lindblad Expeditions lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 199,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lindblad Expeditions einen Umsatz von 167,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at