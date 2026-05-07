Lindblad Expeditions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lindblad Expeditions präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 208,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 179,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at