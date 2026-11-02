Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
|
02.11.2026 03:30:47
Linde: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Linde (NASDAQ:LIN) announced record quarterly sales of $9.4 billion, alongside a $425 million restructuring charge to address underperforming operations. Pricing discipline and project execution allow the industrial gas supplier to maintain stable cash flows despite soft macroeconomic growth in key regional markets. Three things management said stand out.
Sales reached record levels, but flat operating margins prompted strategic changes in underperforming units. Management shifted Lincare, its U.S. home care business, into its Global Other corporate reporting group while taking charges to reduce headcount in low-growth regions.
Spiking power and freight expenses in North America squeezed local results. In response, management implemented targeted rate hikes to pass increased input costs on to merchant and packaged gas customers.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Linde plc
|
29.10.26
|EQS-News: Linde Reports Third-Quarter 2026 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
|
28.10.26
|Ausblick: Linde informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.10.26
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
26.10.26
|EQS-News: Linde Declares Dividend in Fourth Quarter 2026 (EQS Group)
|
21.10.26
|EQS-News: Linde Expands Supply of Industrial Gases to Tata Steel in India (EQS Group)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Linde veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Linde plc
|30.10.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|460,40
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.