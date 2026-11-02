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WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

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02.11.2026 03:30:47

Linde: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Linde (NASDAQ:LIN) announced record quarterly sales of $9.4 billion, alongside a $425 million restructuring charge to address underperforming operations. Pricing discipline and project execution allow the industrial gas supplier to maintain stable cash flows despite soft macroeconomic growth in key regional markets. Three things management said stand out.

Sales reached record levels, but flat operating margins prompted strategic changes in underperforming units. Management shifted Lincare, its U.S. home care business, into its Global Other corporate reporting group while taking charges to reduce headcount in low-growth regions.

Spiking power and freight expenses in North America squeezed local results. In response, management implemented targeted rate hikes to pass increased input costs on to merchant and packaged gas customers.

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