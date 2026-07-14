Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
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14.07.2026 15:14:00
Linde: Banken fordern vor Gericht Russland-Garantien zurück
Über eine Milliarde Euro haben deutsche Geldhäuser nach einem geplatzten Gasprojekt in Russland verloren – weil der Linde-Konzern eine Vorauszahlung behielt. Einen Großteil klagen die Banken nun ein. Ihre Chancen? Ganz gut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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