Linde Aktie

Linde für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

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14.07.2026 15:14:00

Linde: Banken fordern vor Gericht Russland-Garantien zurück

Über eine Milliarde Euro haben deutsche Geldhäuser nach einem geplatzten Gasprojekt in Russland verloren – weil der Linde-Konzern eine Vorauszahlung behielt. Einen Großteil klagen die Banken nun ein. Ihre Chancen? Ganz gut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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