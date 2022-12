Linde-Aktie: Aktionäre entscheiden im Anfang 2023 über Börsenrückzug aus Frankfurt

Die Aktionäre des Gasekonzerns Linde sollen am 18. Januar über den Rückzug von der Frankfurter Börse entscheiden.

Das DAX -Unternehmen hat für diesen Tag zu einer außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Zur Abstimmung steht eine Reorganisation, die zum Delisting der Linde-Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse führen würde. Linde hatte das Vorhaben, das die Gründung einer neuen Holdinggesellschaft vorsieht, im Oktober angekündigt.

Die Aktionäre würden für jede Aktie von Linde plc eine Aktie der neuen Holdinggesellschaft erhalten, die an der New Yorker Börse notiert werden soll. Die neue Holdinggesellschaft soll den Namen Linde tragen und voraussichtlich unter dem bestehenden Börsenkürzel gehandelt werden.

Linde hatte das Vorhaben seinerzeit damit begründet, dass die doppelte Börsennotierung der Aktie in den Vereinigten Staaten und in Deutschland von Nachteil sei. CEO Sanjiv Lamba sagte, diese habe die Aktienbewertung durch die europäischen Beschränkungen und die zunehmende Komplexität beeinträchtigt. Der Schritt soll keine Auswirkungen auf die Linde-Organisation, die Mitarbeiter, Kunden oder auf das Engagement des Konzerns in den Regionen, einschließlich Deutschland, haben.

