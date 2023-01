Linde-Aktie gibt nach: Russland friert wohl Linde-Vermögenswerte ein

Ein russisches Gericht ordnete den Schritt an, wie die Nachrichtenagentur Interfax am Montag berichtete. Damit kann Linde diese Geschäftsbereiche in Russland nicht verkaufen.

Linde hatte sein Geschäft in Russland auf Eis gelegt und angekündigt, sich von Geschäftsbereichen in dem Land zu trennen.

Die Linde-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise um 0,54 Prozent auf 303,80 Euro nach.

Moskau (Reuters)