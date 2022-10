Linde-Aktie im Plus: Unveränderte Quartalsdividende wird ausgezahlt

Die Dividende wird am 16. Dezember an die am 2. Dezember 2022 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt, wie der DAX -Konzern Linde mitteilte. Die Ausschüttung ist damit unverändert zu der im Vorquartal.

> Via XETRA gewinnt die Linde-Aktie stellenweise 1,61 Prozent auf 295,80 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)