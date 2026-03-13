Linde Aktie

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

Gut augestellt 13.03.2026 13:43:00

Linde-Aktie profitiert von Analysten-Upgrade: JPMorgan setzt Kursziel hoch

Linde-Aktie profitiert von Analysten-Upgrade: JPMorgan setzt Kursziel hoch

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.

Das Kursziel hob JPMorgan von 455 auf 525 US-Dollar an. Linde sei angesichts der gegenwärtig schwierigen Marktbedingungen besser aufgestellt als andere Unternehmen aus der Rohstoffbranche, schrieb Jeffrey Zekauskas am Donnerstagabend. Die Kunden aus dem US-Chemiesektor dürften operativ zulegen, um von höheren Exportpreisen zu profitieren. Die Inflation der Rohstoffpreise dürfte zu einem gewissen Grad an die Kunden des Herstellers industriell genutzter Gase weitergereicht werden.

/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

