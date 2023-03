Linde-Aktie stärker: Linde will deutlich höhere Quartalsdividende zahlen

Die Dividende wird am 28. März an die am 14. März 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt, wie der Gasekonzern Linde mitteilte. Es ist das 30. Jahr in Folge, in dem die Quartalsdividende erhöht wird.

Im Handel an der NYSE gewann die Linde-Aktie am Mittwoch letztlich 0,5 Prozent auf 350,12 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)