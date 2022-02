Linde-Aktie steigt: Linde übertrifft mit Ergebnis 2021 Prognosen

Für den Weltmarktführer Linde lief es auch im Schlussquartal wie am Schnürchen.

Dank einer starken Nachfrage übertraf der Konzern nicht nur seine eigenen Ziele, sondern auch die Schätzungen der Analysten.

Durch den starken Rückenwind seines Amerika-Geschäfts, wo Linde den Großteil der Umsätze erwirtschaftet, wuchs der Konzernumsatz im Schlussquartal um 14 Prozent auf 8,23 Milliarden US-Dollar, das bereinigte operative Ergebnis erreichte 1,84 (Vorjahr: 1,61) Milliarden Dollar und das bereinigte Ergebnis nach Steuern lag bei 1,43 (1,21) Milliarden Dollar. Je Aktie berichtete Linde bereinigt 2,77 (2,30) Dollar. Für das Schlussquartal hatte Linde ein bereinigtes Ergebnis je Aktie in einer Spanne von 2,60 bis 2,70 Dollar in Aussicht gestellt. Analysten hatten mit 2,68 Dollar gerechnet.

Im Gesamtjahr 2021 berichtete der amerikanisch-deutsche Industriegasekonzern ein bereinigtes Ergebnis nach Steuern von 5,57 (Vorjahr: 4,37) Milliarden Dollar, bei einem Umsatz von 30,79 (27,24) Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie wuchs auf 10,69 (8,23) Dollar und fiel damit höher aus als von Analysten erwartet. Linde selbst hatte als Messlatte einen Wert zwischen 10,52 und 10,62 Dollar ausgegeben.

"2021 war ein weiteres erfolgreiches Jahr für das Unternehmen, dank der außergewöhnlichen Arbeit unserer Mitarbeiter weltweit. Das Linde-Team hat ein weiteres Quartal mit Rekordergebnissen erzielt", sagte CEO Steve Angel.

Für 2022 rechnet das Unternehmen mit einem bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie in einer Spanne von 11,55 bis 11,85 Dollar, was einem Anstieg von 8 bis 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bzw bereinigt um Währungseffekte von 10 bis 13 Prozent entspreche. Die Investitionsausgaben sollen zwischen 3 und 3,5 Milliarden Dollar liegen, um die Betriebs- und Wachstumsanforderungen zu erfüllen, einschließlich des vertraglich vereinbarten Verkaufs von Gas und Anlagen im Wert von 13 Milliarden Dollar.

Für das erste Quartal rechnet Linde mit einem bereinigten Gewinn je Aktie in der Spanne von 2,70 bis 2,80 Dollar, das wären 8 bis 12 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Linde-Aktien steigen nach Quartalszahlen

Erfreut haben Anleger am Donnerstagmittag auf den Quartalsbericht von Linde reagiert. Der Kurs steigt im XETRA-Handel zuletzt um 3,95 Prozent auf 274,95 Euro, nachdem er zuvor auf der Stelle getreten war.

Am Markt seien die Anleger "mit Vorsicht in die Quartalszahlen gegangen", sagte ein Händler. Vom Rekordhoch Anfang des Jahres bei gut 309 Euro habe der Kurs fast 15 Prozent verloren. Sorgen hätten vor allem die hohen Energiepreise geschürt. Die Unsicherheit sei groß gewesen, ob diese an die Kunden weitergereicht werden können. Nun mache sich etwas Erleichterung breit.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX Broker)