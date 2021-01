Linde-Aktie steigt nachbörslich: Quartalsdividende um 10 Prozent erhöht - neues Aktienrückkaufprogramm

Die Ausschüttung werde am 22. März an diejenigen Aktionäre gezahlt, die am 5. März Aktien gehalten haben, teilte der Gasekonzern mit. Linde komme damit seinem Versprechen nach, die Dividende jedes Jahr zu erhöhen.Linde kündigt neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 5 Milliarden Dollar an

Linde hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Das Volumen liege bei bis zu fünf Milliarden US-Dollar, teilte das Unternehmen am Montagabend in Guildford mit. Dieses werde das noch bis zum 1. Februar laufende Programm über bis zu sechs Milliarden Dollar ersetzen.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Linde-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um gut eineinhalb Prozent zu.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)