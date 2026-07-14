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WKN: 903276 / ISIN: US3682872078

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Gasprojekt in Russland 14.07.2026 13:58:00

Linde-Aktie unter Druck: Kreditgeber wollen Garantien für Russland-Geschäft zurück

Linde-Aktie unter Druck: Kreditgeber wollen Garantien für Russland-Geschäft zurück

Vor dem Frankfurter Landgericht hat ein erster Prozess um millionenschwere Zahlungen im Zusammenhang mit einem gescheiterten Gasprojekt in Russland begonnen.

Die Deutsche Bank fordert vom Industriegaskonzern Linde rund 260 Millionen Euro, die als Garantieauszahlung an die GAZPROM-Beteiligung RCA geflossen sind. Laut einem Bericht des "Handelsblatt" sind Klagen weiterer Garantiebanken gegen Linde in Höhe von gut 550 Millionen Euro in München anhängig.

Hintergrund ist das geplatzte Großprojekt einer Gasverarbeitungsanlage bei St. Petersburg, das Linde und RCA gemeinsam umsetzen wollten. Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges stoppte Linde das Projekt, um westliche Sanktionen nicht zu verletzen. Eine Vorauszahlung von 1,2 Milliarden US-Dollar zahlte der Konzern aber nicht zurück, sodass sich die Russen bei den Bürgschaftsbanken schadlos hielten und nach Prozessen in Russland entsprechende Beträge beschlagnahmten.

Fünf Bürgschaftsbanken betroffen

Laut einer Aufstellung des "Handelsblatts" geht es insgesamt um 1,11 Milliarden Euro Verlust bei den fünf Bürgschaftsbanken Hypovereinsbank, BayernLB, Deutsche Bank, Commerzbank und LBBW.

In der Verhandlung ließ die Vorsitzende Richterin die vorläufige Einschätzung erkennen, dass die Bank ihrer Ansicht nach nicht für das Risiko einstehen müsse. Ein Sprecher des Kreditinstituts begrüßte die Ausführungen, wollte sich darüber hinaus aber nicht weiter zu dem laufenden Verfahren äußern. Das Gericht vertagte sich nach der Anhörung auf den 20. Oktober. Gegen ein Urteil wäre Berufung möglich (Az. LG Frankfurt 2-12 O 29/25).

Die Linde-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQQ-Handel zeitweise 0,39 Prozent tiefer bei 522,00 US-Dollar.

/ceb/DP/men

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Weitere Links:

Linde-Aktie profitiert von Analysten-Upgrade: JPMorgan setzt Kursziel hoch

Bildquelle: The Linde Group

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