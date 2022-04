Linde-Aktie wenig bewegt: Linde zahlt Dividende von 1,17 Dollar aus

Der Gasekonzern Linde zahlt im zweiten Quartal eine Dividende in gleichbleibender Höhe zum Vorquartal.

Wie das DAX -Unternehmen mitteilte, sollen die Aktionäre 1,17 Dollar je Aktie bekommen mit Auszahlung am 17. Juni. Im März hatte Linde bereits eine Dividende in gleicher Höhe ausgeschüttet. Die Ergebnisse des ersten Quartals wird Linde am Donnerstag bekanntgeben.

Linde-Aktien gewannen via XETRA zeitweise deutlich hinzu, in den Feierabend gingen die Titel dann aber 0,10 Prozent schwächer bei 286,65 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)