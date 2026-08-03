Linde: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Linde hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 4,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,73 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 9,29 Milliarden USD gegenüber 8,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at