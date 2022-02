Linde erhöht Quartalsdividende und legt Aktienrückkauf-Programm auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Linde plc zahlt an die Aktionäre eine höhere Dividende und hat ein neues Aktienrückkauf-Programm angekündigt. Wie der Gasekonzern mitteilte, hat das Board eine Quartalsdividende in Höhe von 1,17 US-Dollar je Aktie beschlossen, ein Anstieg um 10 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Zudem wurde ein neues Aktienrückkauf-Programm in Höhe von bis zu 10 Milliarden Dollar beschlossen.

Das neue Rückkauf-Programm folgt auf dem am 25. Januar 2021 genehmigten und bereits abgeschlossenem Programm in Höhe von 5,0 Milliarden Dollar. Im Rahmen des neuen Programms kann Linde im Zeitraum vom 1. März 2022 bis einschließlich 31. Juli 2024 bis zu 15 Prozent seiner derzeit ausstehenden rund 507 Millionen Aktien erwerben.

Zweck des Programms ist laut Mitteilung die Herabsetzung des Grundkapitals, die Erfüllung von Verpflichtungen aus Finanzinstrumenten, die in Eigenkapitalinstrumente umgewandelt werden können, sowie die Erfüllung von Verpflichtungen aus Aktienoptionen.

February 28, 2022 13:45 ET (18:45 GMT)