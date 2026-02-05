Linde Aktie
Linde Guides Q1, FY26 Adj. EPS In Line With Estimates - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, industrial gases and engineering company Linde plc (LIN, LIN.DE) said it now expects adjusted earnings for the first quarter in a range of $4.20 to $4.30 per share and for the full year 2026 in a range of $17.40 to $17.90 per share.
On average, 15 analysts polled expect the company to report earnings of $4.24 per share for the quarter and $17.83 per share for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.
In Thursday's pre-market trading, LIN is trading on the Nasdaq at $462.88, down $10.45 or 2.21 percent.
