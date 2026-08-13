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13.08.2026 06:31:29
Linde India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Linde India hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,26 INR. Im Vorjahresviertel hatte Linde India 12,57 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,94 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,71 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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