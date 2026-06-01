Linde India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Linde India hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,08 INR. Im Vorjahresviertel waren 13,88 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,14 Milliarden INR – ein Plus von 3,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linde India 5,92 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 64,37 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde India 53,33 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Linde India mit einem Umsatz von insgesamt 25,31 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at