Linde India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Linde India präsentierte in der am 28.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,36 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,64 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,03 Prozent auf 6,30 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 50,90 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Linde India ein EPS von 50,47 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 27,69 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,07 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at