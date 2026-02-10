Linde India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Linde India präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 22,67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7,01 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,06 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at