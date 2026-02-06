Linde: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Linde lud am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,80 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 14,61 USD, nach 13,62 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Linde in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,00 Milliarden USD im Vergleich zu 33,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at