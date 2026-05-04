Linde: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Linde hat am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 8,78 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Linde 8,11 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at