Lindner - Deutschland nicht der "kranke Mann" Europas, aber außer Form

London/Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die deutsche Wirtschaft bei einem Besuch in Großbritannien als unfit beschrieben.

Deutschland sei zwar nicht der "kranke Mann" in Europa, wie teilsweise behauptet werde. "Wir sind gesund, wir haben Substanz, aber wir sind nicht in der besten Form", sagte der FDP-Vorsitzende am Montagabend bei einer Veranstaltung der Londoner Universität LSE. Aber auch die britische Wirtschaft laufe nicht rund, weil sie unter dem EU-Austritt leide. "Beide Volkswirtschaften sind im Abstieg."

Deutschland müsse mit Reformen gegenhalten. Es brauche Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und dort auch mehr Flexibilität. Zudem müsse Bürokratie abgebaut werden und die Kosten für Unternehmen sinken, so Lindner. "Ich denke, dass wir viel besser sein könnten." Angesprochen auf die schlechten Umfragewerte für seine FDP von zuletzt zwischen drei und vier Prozent sagte Lindner, die Wirtschaft müsse wieder in Schwung gebracht werden. Dann werde auch die Zustimmung wieder steigen.

(Bericht von Maria Martinez und Christian Krämer. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)