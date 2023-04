Lindner als FDP-Chef bestätigt - Grenzen zu Grünen gezogen

Berlin (Reuters) - Auch nach mehreren Schlappen der Liberalen bei Landtagswahlen ist FDP-Chef Christian Lindner vom Bundesparteitag mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden.

Auf den 44-Jährigen entfielen bei der Abstimmung am Freitag in Berlin 88 Prozent der Delegiertenstimmen. Vor zwei Jahren war er in seinem Amt mit 93 Prozent der Stimmen bestätigt worden. Lindner ist seit 2013 Vorsitzender der Liberalen und führte die Partei nach vier Jahren außerparlamentarischer Opposition 2017 zurück in den Bundestag.

Lindner zog klare Grenzen zum Koalitionspartner Grüne vor allem in der Klima- und Energiepolitik. Die Sektorenziele innerhalb des Klimaschutzgesetzes seien ein Fehler gewesen, betonte der Bundesfinanzminister in seiner Grundsatzrede, die mit stehendem Applaus bedacht wurde. Hätte etwa Verkehrsminister Volker Wissing die gesetzten Ziele für sein Ressort einhalten müssen, hätte man "in wenigen Jahren über Fahrverbote nachdenken müssen". Solche drakonischen Maßnahmen würde die Mehrheit der Bevölkerung ablehnen. Stattdessen sei es nun möglich, dass sich die einzelnen Sektoren - Industrie, Energie, Gebäude und Verkehr - gegenseitig unterstützten, um die Klimaziele zu erreichen.

Lindner verteidigte zudem seine Protokollnotiz zum Kabinetts-Beschluss für ein Gebäudeenergiegesetz. Dies sei ein ganz normaler Vorgang. Und er sei sich sicher, dass der Entwurf etwa zum Austausch von Gas- und Ölheizungen im parlamentarischen Verfahren noch verändert werde. Es müsse generell ein wirtschaftlich vernünftiger und sozial akzeptierter Weg eingeschlagen werden, mahnte Lindner mit Blick die Grünen.

In der Energiepolitik stehe Großes bevor, sagte Lindner. Er bedauerte, dass in Deutschland zur Energiegewinnung Kohle verfeuert werde und sichere Atomkraftwerke abgeschaltet würden. Zugleich lobte er seinen FDP-Kollegen Wissing dafür, dass dieser ein generelles Verbot von Verbrennermotoren ab 2035 in Europa verhindert habe. Es sei wichtig, auch in diesem Feld eine Technologieoffenheit sicherzustellen. Er kündigte an, E-Fuels im Steuerrecht wie E-Autos behandeln zu wollen.

"JETZT KOMMT DER BUMERANG"

Einen Ausweg aus dem seit Monaten festgefahrenen Haushaltsstreit innerhalb der Ampel-Regierung zeigte Lindner in seiner Rede nicht auf. Die Beratungen seien weiterhin intensiv. Es müssten jetzt Prioritäten gesetzt werden, etwa für die Verteidigung, denn vieles Wünschenswerte sei derzeit einfach nicht finanzierbar, sagte der FDP-Chef Lindner. Es müsse auch an die Sozialleistungen rangegangen werden.

In den vergangenen zehn Jahren hätten die Vorgängerregierungen, vor allem die große Koalition aus CDU/CSU und SPD, die Leistungen des Staates immer mehr ausgeweitet. Nächstes Jahr komme der Gesamtstaat vermutlich erstmals auf Steuereinnahmen von über einer Billion Euro. Trotzdem reiche das Geld nicht aus, allen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. "Jetzt kommt der Bumerang der unsoliden CDU-Finanzpolitik zurück", sagte Lindner. Denn viele Leistungen seien nicht nachhaltig finanziert. Aus diesem Grund sei die Schuldenbremse kein Fetisch, sondern verfassungsrechtlich und auch ökonomisch geboten.

(Bericht von Alexander Ratz und Christian Krämer; Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)