Lindner bietet Großbritannien engere Wirtschaftsbeziehung an

MARRAKESCH (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat dem Vereinigten Königreich eine engere Wirtschaftsbeziehung mit der EU angeboten. "Falls Sie Ihre Handelsbeziehungen mit der EU stärken wollen - rufen Sie uns an", sagte Lindner am Rande der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Marrakesch mit Blick auf die britische Regierung der BBC.

London habe eine "Dauereinladung" für Gespräche mit der EU, wie Handelshürden abgebaut werden könnten. "Wir schätzen das Vereinigte Königreich und seine Werte, seine Menschen sehr", sagte der FDP-Chef. Daher würde er intensivere Handelsbeziehungen begrüßen.

Großbritannien war Ende Januar 2020 aus der EU ausgetreten und hatte zum Januar 2021 auch die EU-Zollunion und den Binnenmarkt verlassen. Trotz eines weitreichenden Handelsabkommens klagt die Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals seitdem über einen enormen Anstieg der Bürokratie, die etwa den Einsatz von Arbeitskräften erschwert. In einigen Branchen gibt es nun Zölle. Großbritannien stürzte aus den Top Ten der deutschen Außenhandelspartner.

"Im Alltag deutscher Unternehmen gibt es seit dem Brexit neue Herausforderungen", sagte Lindner. "Ich glaube nicht, dass das Vereinigte Königreich vom Brexit profitiert." Falls Großbritannien sich für eine spezielle Wirtschaftsbeziehung mit der EU und ihrem Binnenmarkt entscheide, sei es herzlich eingeladen. "Aber im Moment hat sich Großbritannien für einen eigenen Weg entschieden, und deshalb gibt es im Alltag diese Hindernisse. Ich bedauere dies."/bvi/DP/he