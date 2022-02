Lindner: Corona-Öffnungsperspektive richtig und Gebot der Verfassung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat es als "richtig" bezeichnet, dass Bund und Länder bei den Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz über eine "Öffnungsperspektive" sprechen. "Das ist nicht nur sozial und ökonomisch richtig, es ist ein Gebot unserer Verfassung, dass Freiheitseinschränkungen nur so lange und so weit bestehen, wie sie wirklich erforderlich sind", betonte der FDP-Vorsitzende bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. "Jede Form von Stillstand des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in unserem Land richtet sozialen und ökonomischen Schaden an."

February 16, 2022 08:36 ET (13:36 GMT)